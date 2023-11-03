Знаменитый артист попрощался с миром 28 октября. Стало известно, что книга Мэттью Перри сбросила с пьедестала Бритни Спирс, которая за неделю до выпустила свое произведение.

Знаменитый артист попрощался с миром 28 октября. Стало известно, что книга Мэттью Перри сбросила с пьедестала Бритни Спирс, которая за неделю "до" выпустила свое произведение.Первые роли будущей знаменитости были небольшими и не очень успешными, но в 1994 году он получил роль Чендлера Бинга в сериале "Друзья". Этот персонаж принес ему огромную популярность и признание. Сериал стал одним из самых успешных и популярных в истории телевидения, а Мэтью Перри стал одним из самых высокооплачиваемых актеров.После окончания "Друзей" в 2004 году Мэтью продолжил актерскую карьеру, снимаясь в фильмах и сериалах. Он также попробовал себя в роли продюсера и сценариста. Однако большой успех, как у "Друзей", ему уже не удалось повторить.Несколько дней назад поклонников сериала ошарашила неожиданная новость. Как стало известно, Мэтью Перри ушел из жизни 28 октября. Ему было 54 года. В последние годы актер жаловался на проблемы со здоровьем. Дело в том, что еще в начале своей карьеры он начал увлекаться запрещенными вещества. Частое употребление привело к проблемам с кишечником. В момент смерти Мэттью Перри был один у себя дома, принимал ванну.На днях стало известно, что мемуары Мэттью Перри после его смерти стали бестселлером. Как сообщает , актер обогнал даже книгу Бритни Спирс, которая была выпущена за неделю "до" произошедшего и заняла лидирующую позицию. Произведение знаменитого артиста называется "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь". В нем он рассказывает в подробностях историю своей жизни, делится переживаниями и сообщает самые интимные подробности своей болезни.Ранее "Дни.ру" , что Принц Гарри сделал сенсационное заявление о связи с Мэттью Перри.