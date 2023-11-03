Врач-офтальмолог, офтальмохирург Виктория Денисюк порекомендовала регулярно проверять зрение. Она подчеркивает, что многие заболевания глаз могут протекать на начальном этапе без каких-либо симптомов.

Врач-офтальмолог, офтальмохирург Виктория Денисюк порекомендовала регулярно проверять зрение. Она подчеркивает, что многие заболевания глаз могут протекать на начальном этапе без каких-либо симптомов.Заболевания глаз, такие как глаукома, катаракта или дегенеративные изменения сетчатки, могут развиваться постепенно и незаметно для пациента. Однако, если такие заболевания не обнаружены и не лечатся вовремя, они могут привести к серьезным проблемам со зрением и даже к потере зрения.Регулярные проверки зрения позволяют выявить эти заболевания на ранней стадии, когда они еще не причиняют значительного ущерба зрению. Это дает возможность врачу своевременно назначить необходимое лечение или профилактические меры, чтобы предотвратить или замедлить прогрессирование заболевания.Денисюк также подчеркнула, что проверка зрения необходима не только для людей, у которых уже есть проблемы со зрением или риск развития определенных заболеваний. Она рекомендовала всем, вне зависимости от возраста и состояния зрения, регулярно обращаться к врачу-офтальмологу для профилактического осмотра.Заболевания глаз могут протекать без симптомов в течение длительного времени, и только профессиональное обследование может выявить их на ранних стадиях. Раннее обнаружение и лечение позволяют сохранить зрение и предотвратить возможные осложнения, отмечает .