Открылась 3 сессия образовательного курса «Университет нормотворчества», ориентированный на работу с молодёжью. Инициатором проекта – Законодательное собрание области при участии

Открылась 3 сессия образовательного курса «Университет нормотворчества», ориентированный на работу с молодёжью. Инициатором проекта – Законодательное собрание области при участии ведущих вузов региона и партии “Единая Россия”. Для депутатов 8-го созыва облпарламента это первый сезон в проекте. Роман Кавинов, зам. председателя Заксобрания области Судя потому, что проект продолжается, значит он востребован со стороны студентов. Ну,