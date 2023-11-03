В День народного единства мы вспоминаем переломные станицы нашей истории, когда только сплочение спасало Отечество.

В День народного единства мы вспоминаем переломные станицы нашей истории, когда только сплочение спасало Отечество. 4 ноября связано с освобождением столицы от поляков – ключевому событию XVII века, в котором и Слобода сыграла немаловажную роль.У Александровского кремля – свой неповторимый облик и своя весомая страница в истории. В его памятниках – яркая, созидательная и трагическая эпоха Ивана IV, прославившего это место.В Смутное время «стольный опричный град» вновь стал одним из центров политического противостояния: здесь собиралось и находилось земское войско под командованием Скопина-Шуйского.«Фондовое собрание музея располагает рядом интересных документов по Смутному времени, но есть такие, которые занимают особое место. Данный раритет относится к уникальным источникам, так как документ был найден не в архивах, не в научной библиотеке, а в результате архитектурно-археологических изысканий на памятниках нашего кремля», - рассказывает Елена Жилкина, главный хранитель музея-заповедника «Александровская слобода».Речь идет об исследованиях на Распятской церкви-колокольне и находке, относящейся к 1618 году. Известный московский архитектор В.В.Кавельмахер (музей тесно сотрудничает с ведущими архитекторами, историками, искусствоведами, археологами) при очередном обследовании винтовой лестницы Распятской церкви-колокольни, в строительном мусоре, среди мелких кусочков белого камня, дубовых щепок, частиц известкового раствора обнаружил прямоугольный сверток размером 2х4 см. Сложенный документ имел на самом деле размер 5х40 см, с сохранившейся с одной стороны сургучной печатью с обрывком золотистой ниточки. Текст был написан на старом польском языке на бумаге, в верхнем правом углу которой на просвет распознавался водяной знак – кувшин.Прежде всего, поразила сохранность документа, пролежавшего в строительном мусоре 371 год. Находка стала объектом скрупулезного изучения сотрудников музея, ученых. Как оказалось, это было письмо польского офицера, датированное 21 сентября 1618г. Документ позволил совершенно по-иному взглянуть на историческую роль бывшей царской резиденции в Смутное время. Письмо представляло собой своеобразную охранную грамоту жителям Слободы, где указано, что горожане присягнули на верность королевичу Владиславу, а польские офицеры, в свою очередь, обещали лояльно относиться к слобожанам.Дальнейшее изучение этого вопроса учеными и позже найденные документы подтвердили версию о том, что Слобода в Смутное время была важным форпостом для обеих сторон, переходила из рук в руки, пока польские интервенты окончательно не были изгнаны из России.