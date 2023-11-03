Стало известно, что подтолкнуло жену Игоря Николаева уехать за границу. Причину Юлия Проскурякова озвучила сама.

Стало известно, что подтолкнуло жену Игоря Николаева уехать за границу. Причину Юлия Проскурякова озвучила сама.Жена маэстро Игоря Николаева непрозрачно намекнула на своей странице в соцсети, что уехала из России. Юлия Проскурякова разместила видео на солнечном пляже с белым песком, где в море плещутся радостные отдыхающие. На фоне огромного колеса обозрения эта картинка выглядит впечатляюще: кажется, что через экран ощущается дуновение теплого южного ветра.Проскурякова назвала видео "С добрым утром". Вероятно, что у Юлии нет повода для грусти – отдых удался. Стало ясно, почему жена Николаева собрала вещи и улетела из России – певица отправилась в отпуск и решила посетить солнечный Дубай. Однако осталось неясным, полетела ли она в одиночестве или с семьей. Об этом Юлия умолчала.В скором времени жена Игоря Николаева вернется в Москву. Об этом говорит следующая публикация со словами: "И сразу в аэропорт! Обратно в Москву. Холодно там?".Напомним, что Юлия Проскурякова – третья жена композитора Игоря Николаева. Супруги счастливы в браке 13 лет и у них родилась дочь Вероника. Ранее "Дни.ру" о том, что жена музыканта заявила о другой женщине артиста. А совсем недавно Юлия Проскурякова снялась в фильме "Слезы осушит ветер" на телеканале "Домашний".