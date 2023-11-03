Погода в праздничные выходные может побить еще один температурный рекорд во Владимирской...

Погода в праздничные выходные может побить еще один температурный рекорд во Владимирской области.С приближением теплого атмосферного фронта с юго-запада температура воздуха в регионе 33 будет расти. И в начале длинных выходных составит 5-7 градусов тепла, предупредили синоптики.В воскресенье, 5 ноября, с переходом на выходной понедельник во Владимирской области будет пасмурно, ветрено дождливо и очень тепло. Вплоть до 11-12 градусов.Прежний погодный рекорд в эти дни был зафиксирован в 2019 году, он составил 12,9 градусов тепла.Скоро мы узнаем, сумеет ли он устоять нынешней необыкновенно теплой осенью!Фото: https://www.pxfuel.com