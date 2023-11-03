Дождевое море появлялась во владимирском микрорайоне Юрьевец на улице Ноябрьской рядом с домами 2 и 2б. Власти прислушались к жалобам местных жителей и организовала ремонт, о чем сообщили в

Дождевое море появлялась во владимирском микрорайоне Юрьевец на улице Ноябрьской рядом с домами 2 и 2б. Власти прислушались к жалобам местных жителей и организовала ремонт, о чем сообщили в пресс-службе мэрии областной столицы. с 23:00 31 октября до 5:00 1 ноября работники МУП «Владимирводоканал» ремонтировали ливневую канализацию. Даже перекрывали проезд. Также были проведены работы по