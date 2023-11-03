Мария Порошина в известной программе на ТВ разрешила продемонстрировать фотографию своего младшего ребенка. Мальчику уже четыре года.

Мария Порошина в известной программе на ТВ разрешила продемонстрировать фотографию своего младшего ребенка. Мальчику уже четыре года.Звезда российского сериала "Всегда говори "всегда" Мария Порошина долгое время не показывала своего единственного сына Андрея. Актриса бережет ребенка от посторонних глаз, ведь его появление на свет, по слухам, связано с неоднозначным событием в ее жизни: после 17 лет брака Мария Порошина развелась со своим вторым мужем Ильей Древновым, будучи беременной.В программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым Мария Порошина всей стране впервые показала подросшего сына. Звезда российского кино разрешила разместить на весь экран фотографию мальчика. Маленький Андрюша запечатлен на снимке у футбольных ворот. Ребенок крепко стоит на ногах и, видимо, сосредоточен на игре. "Он маму защищает, сестру защищает", — добавила Мария к демонстрации фото.Мария Порошина по-прежнему не объявляет о том, кто же является отцом ее сына. Многие поклонники звезды предполагали, что это Ярослав Бойко – партнер Марии по съемкам в многолетнем сериале. В Сети пишут, что ребенок очень похож на Бойко, а также напоминают: в этом году актер развелся со своей женой. Якобы этот факт стал еще одним поводом для подтверждения догадок поклонников актрисы Марии Порошиной о кандидатуре отца Андрея.