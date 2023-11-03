Прокуратура области завела административное дело на подрядчика, который всё ещё ремонтирует крышу первой школы. Надзорное ведомство уже давно борется за своевременный ремонт

Прокуратура области завела административное дело на подрядчика, который всё ещё ремонтирует крышу первой школы. Надзорное ведомство уже давно борется за своевременный ремонт общеобразовательного учреждения, которое находится в самом центре Владимира. Ранее, региональная прокуратура направляла соответствующее исковое заявление в суд, чтобы чиновники наконец произвели ремонтные работы. Иск удовлетворили. Когда же в октябре Первую школу затопили дожди,