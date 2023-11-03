Прокуратура завела дело на подрядчика, сорвавшего сроки ремонта крыши школы во...

Прокуратура завела дело на подрядчика, сорвавшего сроки ремонта крыши школы во Владимире.Заместитель прокурора Владимирской области Евгений Ортиков посетил с проверкой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», где в настоящее время ведутся ремонтные работы на крыше здания.Ранее проведенной прокуратурой города Владимира проверкой установлено, что здание школы нуждалось в ремонте. При этом, администрацией областного центра мер, направленных на его проведение, своевременно не принято.В связи с чем, прокурор обратился в суд с исковым заявлением, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Требования прокурора города удовлетворены.Надзорное ведомство подчеркивает, что несмотря на длительность существования проблемы и очевидность необходимости проведения ремонта, денежные средства администрацией выделены только в конце июля, что сделало невозможным проведение работ до начала учебного года. А именно: 31 июля с АО «Владимирреставрация» заключен договор на выполнение работ по ремонту кровли школы, цена которого превысила 8 млн рублей.Срок окончания работ был установлен до 1 ноября. При этом, отмечает прокуратура, в августе и сентябре подрядной организацией при благоприятной погоде основной объем работы выполнен не был.А 7 октября ,"Вести" сообщали об этом, из-за ухудшения погодных условий и частичного раскрытия кровли в школе произошло затопление ряда помещений. В том числе отремонтированных летом.Учится в них стало невозможно и часть учащихся перевели на дистанционное обучение.В ходе выезда на место заместитель прокурора Владимирской области Евгений Ортиков, установил, что вопреки условиям контракта, работы по ремонту кровли подрядчиком в полном объеме не выполнены. Ремонт стропильной системы и деревянных конструкций обрешётки произведён на 70 и 80% соответственно, а вот устройство кровли из рулонной стали всего на 30%.К ремонту же кирпичной кладки и водосточной системы подрядчик не приступил вовсе.По результатам проверки заместителем прокурора региона в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по стстье "Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ".Руководителю подрядной организации внесено представление об устранении нарушений закона.Завершение ремонтных работ находится на прокурорским контроле.Фото: пресс-служба облпрокуратуры.