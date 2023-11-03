Прокурор Владимирской области Иван Владимирович Грибов проведет личный прием в городе...
Прокурор Владимирской области Иван Владимирович Грибов проведет личный прием в городе Александрове
9 ноября 2023 года с 10-30 прокурор Владимирской области Иван Владимирович Грибов будет вести личный прием граждан в городе Александрове.
Приём пройдет в здании Александровской городской прокуратуры по адресу: г. Александров, ул. Гусева, 2.
Предварительная запись производится по телефону: 8(49244) 2-13-03.
Фото: прокуратура Владимирской области