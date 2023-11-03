Ранее судимый житель Петушков предстанет перед судом за незаконный сбыт наркотиков В Петушинском...

Ранее судимый житель Петушков предстанет перед судом за незаконный сбыт наркотиковВ Петушинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчина обвиняется в незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, весной 2023 года года оперативники установили факт сбыта обвиняемым почти 3 граммов мефедрона местному жителю. Позже полицейские с поличным задержали фигуранта у тайника, из которого он забирал аналогичную закладку с тем же наркотиком, планируя сбыть его наркопотребителям.Увидев полицейских и испугавшись, мужчина спрятал сверток себе в рот. Однако он был изъят сотрудниками полиции.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: freepik.com