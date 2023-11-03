Популярный певец SHAMAN не только показал, но и рассказал подробности происходящих в его жизни перемен.

Популярный певец SHAMAN не только показал, но и рассказал подробностипроисходящих в его жизни перемен.Певец Ярослав Дронов, выступающий подярким псевдонимом SHAMAN, активно ведет социальные сети. Он рассказываетподписчикам о новых этапах своей творческой и личной жизни. Наканунеисполнитель хита "Я русский" раскрыл подробности сотрудничества с российскойфигуристкой.SHAMAN и Татьяна Навка пересталискрывать свою рабочую связь. Как оказалось, олимпийская чемпионка взялаинтервью у артиста в рамках своего нового шоу "Команда". Проект предполагаетбеседы фигуристки с гостями. Известные люди рассказывают, как смогли добитьсяуспеха, кто им в этом помогал. Дают советы начинающим творческим деятелям."Команда Татьяны встретилась с моейбабушкой Галиной Рябых и одним секретным экспертом, которого вы все хорошознаете. Каждый из них рассказал историю, связанную со мной", – заинтриговалподписчиков Ярослав.Несмотря наотносительно молодой возраст, в конце ноября SHAMAN отметит 32-летие, певецсмог добиться всероссийской популярности. Его клипы насчитывают десятки тысячпросмотров, а билеты в концертных залах на выступления артиста буквальноразлетаются.Стоит отметить тернистость путиЯрослава к успеху. Он несколько раз штурмовал отечественную сцену, пытаясьпробиться среди десятков конкурентов. В 2013 году он принял участие в шоу "ФакторА", в 2014 – в "Голосе". Популярность же пришла только в 2020. Артист взялпсевдоним SHAMAN и начал активно продвигать свои песни в социальных сетях. Особую популярности приобрели патриотическиепесни исполнителя SHAMAN. Это и "Встанем", и "Я русский", и "Улетай".