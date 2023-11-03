Синоптики рассказали жителям Владимирской области, когда наступит пауза в осадках.
Синоптическая...
Синоптики рассказали жителям Владимирской области, когда наступит пауза в осадках.
Синоптическая ситуация в регионе 33 будет представлена гребнем антициклона с юга. пояснили метеорологи.
В такой ситуации, вместе с ростом атмосферного давления, в облаках появятся прояснения, а вероятность осадков будет близка к нулю.
В субботу, 4 октября, облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру.
Народный прогноз погоды
- В древние времена 4 ноября считался очень удачным днем для свадеб.
- Происходит перелом погоды. Если день начнется туманом – оттепели быть, а если ясный день – жди похолодания.
- Так и говорят: «Если небо заплачет, то следом за дождем и зима придет».
Фото: https://www.pxfuel.com