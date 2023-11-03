Следком по Владимирской области расследует гибель человека на пожаре. Следственными органами...

Следком по Владимирской области расследует гибель человека на пожаре.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка по факту обнаружения в ходе ликвидации пожара тела 52-летнего мужчины, в квартире, расположенной в многоквартирном доме ЗАТО г. Радужный.По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, опрашиваются лица, выполняется комплекс иных проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области.