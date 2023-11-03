Возможности кадровых центров представят в павильоне «Семья. Работа. Долголетие» в павильоне C на площадке ВДНХ в Москве.

Возможности кадровых центров представят в павильоне «Семья. Работа. Долголетие» в павильоне C на площадке ВДНХ в Москве. Экспозиция откроется 4 ноября в День народного единства.В пространстве карьеры Минтруда России 19 действующих сотрудников службы занятости будут оказывать услуги и сервисы, которые можно получить в любом кадровом «Работа России». Встречать гостей готовятся специалисты из Владимирской, Иркутской, Липецкой областей, Республики Башкортостан и Красноярского края.Посетители выставки смогут пройти профориентирование, найти работу мечты и увидеть профессии будущего в модернизированном центре занятости населения, смоделированном в павильоне. Карьерные консультанты помогут определиться с обучением по интересующим профессиям и пригласят на тематические мастер-классы и лекции, которые будут проходить на протяжении всей выставки. Соискателям предложат пройти профессиональную самодиагностику, записаться на программы обучения и переквалификации.В период выставки для гостей павильона пройдет более 600 мастер-классов, лекций, встреч, кинопоказов и детских мероприятий.Кроме того, в ходе «Дней регионов» в зоне павильона «Семья. Работа. Долголетие» будут представлены практики полезные из разных уголков страны.Выставка открыта с 10 часов утра до 9 вечера по вторникам-четвергам и с 10 часов утра до 10 вечера с пятницы по воскресенье.