Смотрите Вести в 14.30: кто такие березники и зачем сидят на дорожку?
На грани
- Его адрес...
Смотрите "Вести" в 14.30: кто такие "березники" и зачем "сидят на дорожку?"
На грани
- Его адрес - не дом, а улица. В Покрове молодой человек вынужден ночевать под открытым небом.
Достаем листочки
- Кто такие "березники" и зачем "сидят на дорожку?" Владимирцы написали этнографический диктант.
Отборочный тур
- "Мост в будущее" от народного артиста России Сергея Жилина. Воспитанники владимирских детских домов покоряют большую сцену.