Смотрите Вести в 14.30: кто такие березники и зачем сидят на дорожку? На грани - Его адрес...

Смотрите "Вести" в 14.30: кто такие "березники" и зачем "сидят на дорожку?"На грани- Его адрес - не дом, а улица. В Покрове молодой человек вынужден ночевать под открытым небом.Достаем листочки- Кто такие "березники" и зачем "сидят на дорожку?" Владимирцы написали этнографический диктант.Отборочный тур- "Мост в будущее" от народного артиста России Сергея Жилина. Воспитанники владимирских детских домов покоряют большую сцену.