Смотрите Вести в 21.05: Жители страдают от ремонта теплотрассы Ни горячо, ни холодно. - Жители...

Смотрите "Вести" в 21.05: Жители страдают от ремонта теплотрассыНи горячо, ни холодно.- Жители Владимира вынуждены страдать от ремонта теплотрассы. Непроходимая грязь и траншеи полные воды. Когда это закончится?Никому нет дела- Его адрес - не дом, а улица. В Покрове молодой человек вынужден побираться и спать на земле.Достаем листочки.- Кто такие "березники" и зачем "сидят на дорожку?" Владимирцы написали этнографический диктант.