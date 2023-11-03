Смотрите Вести в 21.05: Жители страдают от ремонта теплотрассы
Ни горячо, ни холодно.
- Жители...
Смотрите "Вести" в 21.05: Жители страдают от ремонта теплотрассы
Ни горячо, ни холодно.
- Жители Владимира вынуждены страдать от ремонта теплотрассы. Непроходимая грязь и траншеи полные воды. Когда это закончится?
Никому нет дела
- Его адрес - не дом, а улица. В Покрове молодой человек вынужден побираться и спать на земле.
Достаем листочки.
- Кто такие "березники" и зачем "сидят на дорожку?" Владимирцы написали этнографический диктант.