Крупный логистический центр “Вайлдберриз” ещё не готов, но уже приносит немало проблем жителям близлежащих поселений – Хрястово и Угор. Люди рассказывают – состояние дороги

Крупный логистический центр “Вайлдберриз” ещё не готов, но уже приносит немало проблем жителям близлежащих поселений – Хрястово и Угор. Люди рассказывают – состояние дороги между деревнями ухудшается с каждым днём. Всему причина – спецтехника, которая, по словам жителей, сутками подвозит стройматериалы к месту будущего хаба известного маркетплейса. Под весом крупногабаритного транспорта разрушается и без того