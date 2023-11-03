Виктория Боня в погоне за лучшей версией себя продолжает экспериментировать с внешностью.

Виктория Боня в погоне за лучшей версией себя продолжаетэкспериментировать с внешностью.Блогер всегда отличновыглядела. Ухоженная, обаятельная и острая на язык светская львица покориладесятки мужских сердец. Сейчас 43-летняя женщина активно ведет социальные сети,развивая карьеру блогера. Видео, которое Виктория Боня опубликовала, вызвало бурноеобсуждение в комментариях.На записи звезда вместе сединственной дочерью Анджелиной Летицией танцует под энергичную музыку. Зрителиотметили, как хороша наследница бывшего сожителя звезды Алекса Смерфита.Официально пара так и не зарегистрировала отношения, а через 7 лет и вовсераспалась.Подписчики заметили, что внешностьВиктории Бони претерпела значительные изменения. Женщина и сама не скрывает,что перекроила лицо, желая сохранить красоту и молодость. Изменения обошлисьзнаменитости в копеечку. В блоге она называла стоимость операции – 250 тыс. дол.США.Зрители канала отметили вкомментариях, что, возможно, Виктория Боня имеет еще одну серьезную проблему.На этот раз с волосами. Внимательные подписчики обнаружили, что некогда пышная копнакаштановых волос осталась в памяти преданных поклонников. Сейчас у 43-летнейзвезды скромное каре.Напомним, Виктория Боня сталапопулярна на территории России во время участия в масштабной стройке "Дом-2". Сэтого момента началась ее головокружительная карьера телевизионная карьера. 4года звезда вела программу "Cosmopolitan. Видеоверсия" на ТНТ. В это же времяпринимала участие в модных показах. Выступала в качестве ведущей шоу иконцертах. Боня снималась в кино, клипах. С 2011 года на постоянной основепроживает в Монако, редко прилетая в Москву по делам.