Сообщается о трагической потере в мире кино и театра. Советская и российская актриса Галина Мочалова скончалась 2 ноября на 90-м году жизни, не дожив до своего юбилея всего лишь на несколько ..

Сообщается о трагической потере в мире кино и театра. Советская и российская актриса Галина Мочалова скончалась 2 ноября на 90-м году жизни, не дожив до своего юбилея всего лишь на несколько недель.Галина Мочалова была выпускницей Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Ее первое появление на экране произошло в 1957 году, когда она снялась в картине "Поддубенские частушки".Актриса прославилась своими работами в популярных телесериалах, среди которых "Глухарь", "Агент национальной безопасности", "Улицы разбитых фонарей". Ее талант и профессионализм привлекли внимание режиссера Владимира Бортко, и она снялась в его экранизации "Мастера и Маргариты" по произведению Михаила Булгакова.Последней работой Галины Мочаловой стал сериал "Мерзлая земля", который вышел в эфир в апреле 2023 года. Ее актерское мастерство и неповторимый талант поражали зрителей, отмечает .