В Александровской слободе рассказали об уникальном раритете из фонда музея Письмо из Смутного...

В "Александровской слободе" рассказали об уникальном раритете из фонда музеяПисьмо из Смутного времени, три с лишним века пролежавшее в строительном мусоре. В "Александровской слободе" рассказали об уникальном раритете из фонда музея.В преддверии Дня народного единства музейщики напоминают о переломных страницах нашей истории. 4-е ноября связано с освобождением столицы от поляков – ключевым событием в Российской истории 17 века. И здесь свою немаловажную роль сыграла и Александровская слобода. Уникальная находка относится к 1618-му году. Известный московский архитектор Кавельмахер при обследовании винтовой лестницы Распятской церкви-колокольни, в строительном мусоре, среди мелких кусочков белого камня обнаружил прямоугольный сверток - сложенный документ 5 на 40 сантиметров, с сохранившейся сургучной печатью с обрывком золотистой ниточки. Текст был написан на старом польском языке, на просвет распознавался водяной знак – кувшин. Прежде всего, поразила сохранность документа, пролежавшего в строительном мусоре 371 год. Это было письмо польского офицера. Документ позволил совершенно по-иному взглянуть на историческую роль бывшей царской резиденции в Смутное время. Письмо представляло собой своеобразную охранную грамоту жителям Слободы, где указано, что горожане присягнули на верность королевичу Владиславу, а польские офицеры, в свою очередь, обещали лояльно относиться к слобожанам. Дальнейшее изучение подтвердило: Слобода в Смутное время была важным форпостом для обеих сторон, переходила из рук в руки, пока польские интервенты окончательно не были изгнаны из России.