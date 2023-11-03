Второй в области пункт весового контроля установили на автодороге «Струнино – Площево» в Александровском районе месяц назад. За это время зафиксировано более 1500 случаев нарушения правил

Второй в области пункт весового контроля установили на автодороге «Струнино – Площево» в Александровском районе месяц назад. За это время зафиксировано более 1500 случаев нарушения правил перевозки тяжеловесных грузов, сообщили в пресс-службе Минтранса области. Однако до конца года штрафов можно не бояться. Информацию о нарушении до водителей доведут, чтобы в будущем такого не повторялось. Если