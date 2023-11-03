В Коврове десятилетний ребенок спас загоревшийся деревянный дом от крупного пожара Как сообщили...

В Коврове десятилетний ребенок спас загоревшийся деревянный дом от крупного пожараКак сообщили наши коллеги из издания GorodKovrov, 10-летний мальчик, оставшись дома без взрослых, не растерялся в сложной ситуации и повёл себя как настоящий мужчина.О происшествии о его обстоятельствах нам сообщили представители оперативно-дежурной смены ковровской электросети (ОДС РЭС):- 31 октября в 14-30 в поступила заявка о пожаре по адресу ул. Першутова, д. 7. Приехавшая по вызову оперативно-выездная бригада обесточила дом с карниза, пожарные потушили возгорание, на чердаке двухэтажного дома.И пожарных, и электромонтёров поразило, что их вызвал десятилетний мальчик, который в тот момент был один дома. Он почувствовал запах дыма, не растерялся и сообщил в пожарную службу.Как выяснилось, возгорание произошло из-за плохой электрической проводки, которая на чердаке. От проводки начали тлеть и загорелись опилки, которые были насыпаны для утепления потолка. В ОДС РЭС сообщили:- Благодаря мальчугану деревянный дом практически не пострадал!Некачественная электропроводка становится причиной огромного количества пожаров в нашем городе. Так, буквально за несколько часов до выезда на Першутова электромонтёры выезжали по другому адресу в частном сектора. Хозяйка дома вызвала аварийную бригаду из-за отключения света. Наповерку оказалось, что дело в проводке, которая отвалилась от ввода на козырьке дома.Подачу электроэнергии восстановили, но женщину предупредили о последствиях, которые могут произойти, если не заменить проводку в доме.Источник материала и фото: GorodKovrov