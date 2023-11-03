Последними участками в плане стали дороги в поселке Восход. Там в порядок привели улицы Молодежная и Октябрьская. В общем обновили 710 метров дороги, сообщили в пресс-службе Минтранса.

Последними участками в плане стали дороги в поселке Восход. Там в порядок привели улицы Молодежная и Октябрьская. В общем обновили 710 метров дороги, сообщили в пресс-службе Минтранса. Молодежная улица самая большая в поселке, ее длина более 1,5 км. По ней местные жители добираются до спортплощадки и Ковровского лесокомбината. Улица Октябрьская ведет к ручью Денисовскому и