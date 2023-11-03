В Муромском районе опрокинулся автомобиль. Авария произошла в селе Ковардицы, на улице Физкультурная. ДТП случилось 2 ноября в 21:15. Автомобиль ВАЗ столкнулся с иномаркой «Донгфен». За рулем

В Муромском районе опрокинулся автомобиль. Авария произошла в селе Ковардицы, на улице Физкультурная. ДТП случилось 2 ноября в 21:15. Автомобиль ВАЗ столкнулся с иномаркой «Донгфен». За рулем находился 57-летний водитель. Машины ехали навстречу друг другу. После столкновения водитель отечественной легковушки съехал в кювет. Павел Альгашов, инспектор отдела ГИБДД по г. Владимиру При движении по автодороге