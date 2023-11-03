Праздничные мероприятия пройдут в парках «Загородный», «Дружба» и «Центральный», сообщает пресс-служба мэрии Владимира. День народного единства в этом году выпадает на субботу. Но

Праздничные мероприятия пройдут в парках «Загородный», «Дружба» и «Центральный», сообщает пресс-служба мэрии Владимира. День народного единства в этом году выпадает на субботу. Но владимирцев также ждут сокращенный рабочий день в пятницу и выходной в понедельник. В парке «Загородный» состоится праздник русской культуры «Русь жива», он начнется в 12:00 и закончится в 17:00. Гостям мероприятия предстоит окунуться