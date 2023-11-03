Посиделки с новыми знакомыми закончились поножовщиной. 63-летний житель Владимира зарезал молодого человека, которого сам пригласил с ним выпить. Установлено, что в октябре прошлого года

Посиделки с новыми знакомыми закончились поножовщиной. 63-летний житель Владимира зарезал молодого человека, которого сам пригласил с ним выпить. Установлено, что в октябре прошлого года осужденный проживал на даче в одном из СНТ Судогодского района. Там он познакомился с двумя молодыми людьми, которые проводили неподалеку ремонтные работы. Фигурант пригласил их к себе, чтобы выпить. В какой-то