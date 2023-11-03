В Вязниках будут судить местного жителя, предоставившего фальшивую справку для получения...

В Вязниках будут судить местного жителя, предоставившего фальшивую справку для получения огнестрельного оружияВ отношении жителя Вязников вынесен приговор. Он обвиняется в совершении преступления, а именно в использовании заведомо подложных документов (ч. 5 ст. 327 УК РФ), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Установлено, что 7 марта 2023 мужчина для более быстрого получения лицензии на приобретение огнестрельного оружия и патронов, предоставил инспектору Росгвардии справку войсковой части, удостоверяющую, что он проходил военную службу.Но позже выяснилось, что обвиняемый военную службу в данной воинской части не проходил и не проходит. Таким образом, справка была подложная.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Вязниковский городской суд.Фото: freepik.com