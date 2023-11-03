Владимир продолжает готовиться к зиме Видео с подготовительными работами в своем-телеграм канале...

Владимир продолжает готовиться к зимеВидео с подготовительными работами в своем-телеграм канале поделился мэр столицы региона Дмитрий Наумов."Центр управлением городскими дорогами" во Владимире проводит опиловку и обрезку деревьев, до наступления холодов высаживаются и новые растения. Все для улучшения качества зеленых насаждений и уменьшения рисков для автомобилистов. Жители же деревья жалеют. В комментариях пишут, что, например, на улице Мира некоторые из них спилили до состояния пеньков. Горадминистрация парирует: "обрезка соответствует санитарным нормам".Андрей Данилов, начальник участка опиловки и санитарной обрезки деревьев:- На данном участке дороги проводится санитарная обрезка деревьев (омолаживающая обрезка). В данный момент сажаются три дерева породы яблоня и деревья породы рябина.