Всего регионы получат на это более 3 млд рублей.

По распоряжению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, в рамках федерального проекта «‎Борьба с сахарным диабетом»‎ регионы получат больше 3 миллиардов рублей, 90 миллионов из них выделено Владимирской области.14,2 млн рублей пойдут на дооснащение региональных больниц специальными приборами и техникой для диагностики диабета и контроля за здоровьем больных с уже выявленным заболеванием.Остальные 75,9 млн область потратит на открытие и модернизацию эндокринологических центров, а также на создание и работу школ здоровья для пациентов.Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, проект «‎Борьба с сахарным диабетом»‎‎ направлен на создание единых региональных эндокринологических центров и обеспечение медицинской помощи высокого качества, включая те регионы, где существуют проблемы с покупкой лекарств или посещением доктора.