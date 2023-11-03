Владимирская областная филармония стала региональной площадкой Всероссийского детско-юношеского...

Владимирская областная филармония стала региональной площадкой Всероссийского детско-юношеского конкурса песни "Мост в будущее"Всего на один день владимирская областная филармония стала региональной площадкой Всероссийского детско-юношеского конкурса песни "Мост в будущее". Народный артист России Сергей Жилин организовал его как трамплин для талантливых воспитанников детских домов. Провел маэстро и ещё один конкурс "Фонограф-дебют". С подробностями Вера Куликова.- Давайте расслабимся. Вообще нет ничего страшного сегодня!Перед просмотром-краткие наставления от председателя жюри Сергея Жилина. Народного артиста России. Владимирскую область в певческом состязании "Мост в будущее" представляют воспитанницы Ляховского детского дома.Именно для таких талантливых девчонок и мальчишек и задумывался "Мост в будущее". Он должен стать трамплином в их творческой жизни.Елена Проневская, член жюри конкурса "Мост в будущее":- Ребята очень светлые, очень талантливые и мы прекрасно понимаем, какое может быть будущее у этих ребят и когда мы разговариваем с ними и мы понимаем, что, к сожалению, не все они понимают, куда им двигаться детей, как действовать дальше. Мы стараемся этим проектом им посоветовать перспективу в профессии.Владимир стал шестым городом страны , где проводится отборочный тур. Организатор конкурса "Мост в будущее"- маэстро Сергей Жилин подчёркивает: в детских домах очень много творческих детей. Сам маэстро давно помогает детдому в Рыбном Рязанской области. Строить мосты и дарить крылья- это возможно.Сергей Жилин, председатель жюри конкурса "Мост в будущее", народный артист России:- Порой именно в этих местах, которые в которых ребята волею судеб оказываются,не в стандартном, а чаще всего в сложном положении возникают реальные творческие яркие личности и вот мы охотники за этими личностями.Также Сергей Жилин проводит и ещё один конкурс "Фонограф-дебют". Его участники- одарённые подростки, учащихся музыкальных школ и колледжей.В "дебюте" выступила и наша землячка Элина Митрузаева. Ей только что исполнилось 12. Элина учится во владимирской школе искусств имени Бородина у преподавателя Светланы Коровиной.Элина Митрузаева, учащаяся школы искусств №2 имени Бородина:- Я мечтаю стать артисткой и певицей известной. А на Голос- дети хочешь попробоваться. Хочу на Голос-дети ,но пока возможности нет. Когда будут заявки принимать пройду туда.А пока руководитель "Фонографа" предоставляет для одарённых детей собственную площадку. Победители конкурса выйдут на одну сцену с маэстро в гала-концерте в феврале. Он пройдёт в Москве на ВДНХ.Вера Куликова, Александр Чунаев "Вести-Владимир".