Владимирские автомобилисты оценили оценили дорогу по Рпенскому проезду Меньше минуты занимает...

Владимирские автомобилисты оценили оценили дорогу по Рпенскому проездуМеньше минуты занимает дорога от Погодина до Северной по Рпенскому проезду, посчитали владимирские автомобилисты. Самые нетерпеливые уже испытывают на прочность полотно проезжей части на готовом отрезке новой дороги.Несмотря на то, что на объекте еще идут строительные работы, там уже наблюдается оживленное движение. Водители отмечают, что выехать из Доброго теперь получается значительно быстрее, правда приходится немного постоять на светофоре в районе бывшего ДК Точмаш. Согласно схеме, с улицей Мира Рпенский проезд будет соединяться в районе городского бассейна, но выезд в этом месте пока закрыт. У подрядчика есть чуть больше недели, чтобы завершить грандиозную дорожную стройку.По условиям контракта директивный срок сдачи объекта в эксплуатацию - 15 ноября.