Владимирские студенты и активисты Народного фронта создали уникальную установку для наших...
Владимирские студенты и активисты Народного фронта создали уникальную установку для наших бойцов.
Владимирские студенты и активисты Народного фронта создали уникальную установку радиоэлектронной борьбы для наших бойцов.
Устройство испытали в одной из учебных частей. Оно предназначено для противодействия вражеским беспилотникам и автоматически захватывает цель.
- Вот вы видите-она наводится сама. Оператор может контролировать и посадить дронов вдали от наших бойцов. В этом есть уникальность - автономное, удаленное управление.