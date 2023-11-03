Владимирские студенты и активисты Народного фронта создали уникальную установку для наших...

Владимирские студенты и активисты Народного фронта создали уникальную установку для наших бойцов.Владимирские студенты и активисты Народного фронта создали уникальную установку радиоэлектронной борьбы для наших бойцов.Устройство испытали в одной из учебных частей. Оно предназначено для противодействия вражеским беспилотникам и автоматически захватывает цель.- Вот вы видите-она наводится сама. Оператор может контролировать и посадить дронов вдали от наших бойцов. В этом есть уникальность - автономное, удаленное управление.