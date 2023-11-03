90 лет со дня образования. Место, в котором хоть раз побывал каждый владимирец. Сегодня, 3 ноября, Центральный рынок постил мэр Дмитрий Наумов и поздравил с юбилеем сотрудников и гостей

90 лет со дня образования. Место, в котором хоть раз побывал каждый владимирец. Сегодня, 3 ноября, Центральный рынок постил мэр Дмитрий Наумов и поздравил с юбилеем сотрудников и гостей праздника. Несмотря на множество супермаркетов и сервисов доставки продуктов, рынок на Батурина популярности не теряет. Некоторые покупатели приезжают сюда из других концов города. И все-таки за