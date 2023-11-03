По обвинению в краже, совершённой с незаконным проникновением в жилище, перед судом предстанет 18-летняя жительница Владимира.

По обвинению в краже, совершённой с незаконным проникновением в жилище, перед судом предстанет 18-летняя жительница Владимира. Об этом сообщила региональной прокуратуры.Преступление произошло в августе 2023 года. Правоохранители установили, что фигурантка была пьяна и захотела отомстить бывшему ухажёру её подруги. Он в тот момент проживал с новой девушкой в Селивановском районе.Обвиняемая взяла с собой двоих друзей и поехала к парню, но дома никого не оказалась. Она вырвала из двери замок, зашла в жилище и на прощание прихватила лежащую там косметику.В настоящий момент уголовное дело в отношении юной жительницы Владимира передано в суд. В ведомстве отмечают, что девушке грозит до 6 лет заключения.