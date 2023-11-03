Предприниматель занимается продажей табачной продукции в менее чем 100 метрах от детского сада №34, расположенного на Горького, 58б. Об этом сообщили в пресс-службе Управления

Предприниматель занимается продажей табачной продукции в менее чем 100 метрах от детского сада №34, расположенного на Горького, 58б. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора. В идеале магазины табака и курительных принадлежностей можно поставить не менее чем в 100 метрах до границы территории образовательного учреждения. Ленинский райсуд постановил, что ИП свою деятельность придется творить подальше