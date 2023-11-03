Во Владимире после вмешательства прокуратуры предпринимателю возвращен налог почти 1 миллион...

Во Владимире после вмешательства прокуратуры предпринимателю возвращен налог почти 1 миллион рублейПрокуратурой города Владимира проведена проверка по обращению субъекта предпринимательской деятельности о нарушениях законодательства о налогах и сборах.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, заявителю начислен налог в отношении объекта недвижимого имущества - нежилого помещения, при этом налоговая база определена как кадастровая стоимость объекта.В то же время, указанное помещение в Перечень объектов недвижимого имущества не включён и не подлежал налогообложению. Таким образом, субъекту предпринимательства необоснованно начислен налог в размере более 997 тысяч рублей. Но несмотря на обращение предпринимателя в налоговой орган, нарушения устранены не были.Прокурором руководителю УФНС России по Владимирской области внесено представление.После вмешательства прокуратуры заявителю возвращен налог на имущество. Деньги перечислены налогоплательщику.Фото: pxfuel.com