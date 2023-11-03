В пятницу, 3 октября, во Владимире начнутся состязания по спортивному и боевому самбо среди мужчин «Кубок Александра Невского».

В пятницу, 3 октября, во Владимире начнутся состязания по спортивному и боевому самбо среди мужчин «Кубок Александра Невского». Об этом сообщила регионального правительства.В спортивно-оздоровительном комплексе Владимирского юридического института ФСИН России будут бороться свыше 200 спортсменов из 25 субъектов РФ.К слову сказать, самбо весьма популярно у жителей 33-го региона. На настоящий момент этим видом спорта занимаются более 3,8 тыс. владимирцев.