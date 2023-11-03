Во Владимире состоялась плановая проверка убежищ и укрытий Сотрудники МЧС и управления гражданской...

Во Владимире состоялась плановая проверка убежищ и укрытийСотрудники МЧС и управления гражданской защиты продолжают проверки подземных помещений Владимира. Сколько укрытий в областной столице? И какими они должны быть? Расскажет Кристина Иванова.Немного воды, две керосинки и минимальный запас горючего для них. Набор согласован с жителями многоквартирного дома на улице Мира. Гражданское укрытие показывают представители местной управляющей компании. Именно они отвечают за состояние подвала - следят за коммуникациями, травят крыс и насекомых. Справляются ли, регулярно проверяет городское управление гражданской защиты.Борис Беликов, начальник управления гражданской защиты г.Владимира:- Вчера мы проверяли, на этой неделе проверяли мои сотрудники. Вчера пять-шесть, на этой неделе где-то 18 домов. И так идет постепенно. В соответствии с планами.Кристина Иванова:- В крупных городах во время воздушной тревоги можно укрыться в метро. В городах поменьше, типа нашего, вот на таких подземных парковках. Они надежны, хорошо вентилируются. Но парковка есть парковка. Поэтому удобства минимальные. Хотя для укрытия большего и не требуется.Эта парковка при торговом центре способна вместить до десяти тысяч человек. Но подобные помещения - со статусом укрытие - предназначены только для кратковременного пребывания. До суток. Поэтому воду и еду - с собой. Зато здесь можно спастись от фугасного и осколочного поражения, от обрушения верхних этажей. Главное - вовремя среагировать.Иван Панов, технический директор компании:- Закажем новые таблички, разместим. И по крайней мере сотрудников "Торговых рядов" будем обучать, куда, в случае возникновения конкретного сигнала люди должны эвакуироваться. Соответственно, сюда же они направят посетителей.- Вторая дверь открывается. И, соответственно, та открыта, эта закрыта. То есть просто так не откроешь.За этой дверью и жить можно. Конкретно в этом подземном сооружении - двое суток. Но чаще в похожих подземках можно провести до пяти дней. Убежище - максимальный класс защитных сооружений. Это - под организацией ДСУ-3 - построено в 70-е - тогда к подобным вещам относились более чем серьезно. Воздух здесь фильтруется, есть аптечки, вода, туалет, защитные костюмы, подобие кроватей. Убежищ во Владимире 88 - только под предприятиям. И только для их сотрудников. Укрытий же во Владимире 1318. Многоквартирных домов - больше двух тысяч. То есть, есть такие подвалы не везде. УК должна оповестить, где ближайший.Вадим Лобастов, начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Владимирской области:- Основной документ для учета защитных сооружений - это паспорт защитного сооружения гражданской обороны. Соответственно, кто является балансодержателем, тот и обеспечивает его готовность.Немало ответственности и на самих горожанах. Чем будет обеспечено укрытие в вашем доме и у кого будет ключ - решать вам. Есть лишь рекомендованные требования. Надежность самого помещения проверяют регулярно. Эти выезды, подчеркивают в управлении МЧС, плановые. Ежегодные. Повод - месячник гражданской обороны.Кристина Иванова, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".