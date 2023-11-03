Во Владимире состоялся первый региональный фестиваль военно - патриотической песни Кто признан...

Во Владимире состоялся первый региональный фестиваль военно - патриотической песниКто признан победителем, расскажем в нашем репортаже.Ритмичным строем патриотические ноты в исполнении финалистов конкурса. Масштабный фестиваль собрал участников и гостей со всего региона. На сцене - солисты и музыкальные коллективы. Всего 14 финалистов. Конкурс военно-патриотической песни на базе учебно - методического центра "Авангард" проходит в регионе впервые. Заявки принимались до 2 октября. В отборочном туре участники в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья захотели по-своему рассказать о любви к большой стране.Александр Сильчев, директор учебно - патриотического центра "Авангард":- Патриотизм - это не только история, семья. Это также и культура. Мы объединяем все грани патриотизма. "Авангард " - это такая площадка, где разносторонние направления деятельности учебно - методического центра.Организаторы фестиваля - учебно - методический центр Авангард и Владимирский музыкальный колледж имени Бородина при поддержке Правительства Владимирской области.Среди специальных гостей конкурса - известный российский музыкант, экс-солист группы "Фристайл" - Сергей Дубровин. Он приготовил специальный подарок для победителя - возможность записать любимую песню в профессиональной студии.Сергей Дубровин, певец:- Я сам родился в советском союзе и мы частенько пели патриотические песни. И это было не потому, что нас заставляли, а потому, что нам хотелось так. Я считаю, что в современное время надо помнить и любить свою страну, быть благодарными и выражать это делом или творчеством.Гран - при конкурса завоевала Краюшкина Ксения из Вязников. Девушка профессионально занимается вокалом 18 лет. Ее голос уже звучал на региональных и международных конкурсах. Сейчас Ксения работает в районном дворце культуры.Ксения Краюшкина, певица:- Я сегодня буду исполнять песню "Встанем. Автор этой песни Шаман. Его песни, его подача этих песен очень тронула меня. И я решила, что также хочу. Чтобы зал чувствовал патриотическую направленность, боевой дух у всех был.Фестиваль военно - патриотической песни продолжится в следующем году. Ведь с новым охватом и новым участниками, песни о любви к Родине готова встать и запеть вся страна.Полина Лаптева, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".