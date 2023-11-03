В День народного единства, 4 ноября, на Соборной площади региональной столицы установят уникальную звонницу из 7 колоколов.

В День народного единства, 4 ноября, на Соборной площади региональной столицы установят уникальную звонницу из 7 колоколов. Об этом сообщили наши коллеги из .Мероприятие запланировано на 12.00 и будет проходить при поддержке Фонда памяти преподобной Евфросинии Московской и Международного союза православных звонарей.Известно, что колокола изготовлены по старинным образцам в мастерской Ильи Дроздихина. Участники праздника не только насладятся музыкой колоколов, но и сами попробуют стать звонарями.