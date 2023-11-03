Междугородный автобус марки “ПАЗ”, который ходит по маршруту “Владимир-Собинка”, врезался в столб ЛЭП. Есть пострадавшие. ДТП произошло на улице Вокзальной 2 ноября около полудня.

Междугородный автобус марки “ПАЗ”, который ходит по маршруту “Владимир-Собинка”, врезался в столб ЛЭП. Есть пострадавшие. ДТП произошло на улице Вокзальной 2 ноября около полудня. Как сообщили в ГИБДД, водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, а дальше врезался в столб. В результате аварии пострадали 4 пассажира автобуса. К счастью, травмы незначительные