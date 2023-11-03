Во Владимире жители негодуют по поводу затянувшегося ремонта теплотрассы. На улицах Гражданская и...

Во Владимире жители негодуют по поводу затянувшегося ремонта теплотрассы.На улицах Гражданская и 9 января в траншеях стоит вода, ямы плохо огорожены. Людей пугают перспектива свалиться в одну из них и непроходимая грязь Когда это закончится, узнала Полина Лаптева.Ремонт дороги и теплотрассы в самом разгаре. Но вот уже почти пол года местные жители вынуждены жить в грязи и любоваться вот на такое болото.Полина Лаптева:- Реконструкция началась еще летом. Но в сроки тепловики не уложились, оставив после себя настоящее безобразие.Нина Клименко, жительница г. Владимира:- От этой теплотрассы. вообще, только одни проблемы. Ни в гараж не заехать, ничего, ни сюда не проехать . С дачи, какие овощи, фрукты. Вчера вообще, все плыло. Отсюда в резиновых сапогах, выходили на Стрелецкую, вот так по кругу и доходили в школу.Жителям частных домов от центральной теплотрассы ни горячо, ни холодно. Сплошные неудобства. Во время дождей вся вода и так бежит к коттеджам. А если случаются вот такие раскопки, на частный сектор сходит настоящий грязевой сель.Наталья, жительница г. Владимира:- Постоянно у нас вода течет, нас заливает, у нас дом параллельно улице. С красноармейской, с 9 января, от СИЗО вода течет прямо к нам. Дети в школу пошли. Ходить везде невозможно.Заказчик работ - владимирский филиал "Т Плюс". Непосредственный исполнитель - компания "Кайрос строй". Ее представитель предпочел остаться за кадром, но пояснил. Стояла задача обновить порядка полукилометра трубопровода. Этот участок - последний. Работы надеются завершить в ближайшее время. На месте уже работают субподрядчики. Восстанавливают асфальтовое покрытие.Денис Волков, представитель подрядной организации:- Мы приступили к работам с 17 октября. Планируем закончить в течение двух недель. выполняем выемку грунта, засыпку песка, засыпку щебня. И уже в дальнейшем укладку асфальтового покрытия.Дорожники обещают все сделать в лучшем виде. Жители надеются, что хотя бы к зиме на улице наведут порядок.Полина Лаптева, Андрей Беляков, Вести Владимир.