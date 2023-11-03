Во Владимирской области мошенница с юридическим образованием собрала с пятерых клиентов более...

Во Владимирской области мошенница с юридическим образованием собрала с пятерых клиентов более миллиона рублей.Накануне сотрудники оперативно-сыскного отделения ОУР УМВД России по городу Владимиру задержали на территории областного центра 32-летнюю местную жительницу, подозреваемую в серийном мошенничестве.С заявлениями обратились в полицию обратились пятеро потерпевших.Под предлогом оказания им юридических услуг, злоумышленница убедила пострадавших в том, что может составить для них исковое заявление, окажет помощь в суде при разделе имущества или при банкротстве. Ей вносили предоплату, даже не оформляя договор. После чего она еще некоторое время создавала видимость работы, но затем переставала выходить на связь, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Выяснилось, что хотя задержанная и имела юридическое образование, но нигде не работала и не вела частной практики.Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.Фото: https://www.pxfuel.com