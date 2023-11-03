Плотины, каналы, насосные станции и шлюзы – всего в регионе насчитывается 130 гидротехнических сооружений. Большинство из них строились в советское время, спустя столько лет многие

Плотины, каналы, насосные станции и шлюзы – всего в регионе насчитывается 130 гидротехнических сооружений. Большинство из них строились в советское время, спустя столько лет многие износились. Губернатор Александр Авдеев на своей странице в социальных сетях поделился планами на ближайшие три года. За это время планируется восстановить водохозяйственный комплекс области. Из телеграм-канала “Авдеев. О важном” Мы