В регионе выделили более 185 млн рублей на восстановление ГТС.

Во Владимирской области выделили более 185 млн рублей на восстановление гидротехнических сооружений — ГТС.К ним относятся плотины, каналы, насосные станции, шлюзы и так далее.Всего таких сооружений в области 130. Из них пять находятся в федеральной собственности, 28 — в муниципальной, 67 принадлежат частным лицам, а 30 являются бесхозяйными.По словам губернатора Александра Авдеева, 79 миллионов будет выделено из федерального бюджета, 88,4 — из областного бюджета и 392 тысячи рублей поступят из других источников.Исходя из технического состояния сооружений и их влияния на паводковую ситуацию, была выбрана очерёдность для проведения работ. ГТС планируют восстановить до 2025 года.