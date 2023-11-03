Во владимирском Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла викторина для студентов на...

Во владимирском Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла викторина для студентов на знание Конституции России.Главной темой стало знание основных законов страны. Победителем стала команда юридического института ВлГУ.Николай Щеглов, студент ВлгУ:- Викторина прошла хорошо, было интересно. Соперники показали себя, как знающие люди в своих областях, было интересно выслушать их мнение и об опыте работы в их организациях. Поздравил ребят, что они в ходи мероприятия ребята сумели мобилизовать свои знания и умения в отстаивании своей точки зрения. Что-то для себя узнали новое, чему-то научились. Ну и сама тематика мероприятия очень значимая для каждого человека, для нашего общества в целом.Михаил Новиков, член жюри, декан факультета права и управления ВЮИ ФСИН России:- Свои знания основных законов главного документа страны можно проверить так же онлайн, на сайте Конституция ЕР точка ру. За 10 минут нужно ответить на 10 вопросов. Онлайн-тестирование доступно для всех желающих граждан не младше 18 лет.Сенатор Владимир Киселев отметил, что Конституция вносит порядок и организацию в общественную жизнь страны, регулирует взаимоотношения человека с государством и определяет его место в обществе.Владимир Киселев, сенатор Совета Федерации РФ:- Конечно, если гражданин знает свои права, то соответственно он может в полной мере этими правами пользоваться! Если по какой-то причине он их не знает, если по какой-то причине, он не читал Конституцию, то соответственно можно сказать, что в какой-то степени он может быть ущемлен в своих правах, какими-то недобросовестными чиновниками, еще кем-то. Поэтому, безусловно, очень важно знать, хотя бы основные положения Конституции и знать основные права, которые эта Конституция дает каждому гражданину РФ!