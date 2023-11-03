Деньги выделены по распоряжению Михаила Мишустина, сообщили в областном минздраве. Большая часть средств (75,9 миллионов рублей) пойдет на открытие региональных эндокринологических центров,

Деньги выделены по распоряжению Михаила Мишустина, сообщили в областном минздраве. Большая часть средств (75,9 миллионов рублей) пойдет на открытие региональных эндокринологических центров, а также на работу школ здоровья для пациентов с сахарным диабетом. Около 14 миллионов рублей направят на дооснащение районных и участковых больниц области. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!