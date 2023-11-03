Елена Воробей похудела, посвежела и продолжила реализовывать свой творческий потенциал.

Елена Воробей похудела, посвежела и продолжила реализовывать свой творческийпотенциал.ЕленаВоробей получила популярность благодаря искрометному юмору. Этого длятворческой женщины оказалось недостаточно. Сейчас она начала развивать карьерупевицы. Совсем недавно вышел клип на новую песню "Небо в алмазах". Неожиданнымдля поклонников стало появление в нем бывшего мужа Надежды Бабкиной.Евгений Гор "засветился" в шоу наПервом канале. Елена Воробей решилась предложить ему спеть дуэтом. Об этомженщина рассказала в интервью."Это было мое предложение. Я написала Жене ночью, не посмотрев, чтонормальные люди в это время спят! Но когда увидела его в шоу "Три аккорда", тоне смогла дождаться утра! На самом деле, мы с Женей давнознакомы", – раскрылаправду об отношениях с экс-мужем Надежды Бабкиной Елена Воробей.Оказалось, что по первоначальномусюжету клипа Евгений Гор должен был играть роль известного человека, которыйскрывает от общества проблемы в семье. По признанию Елены Воробей, такаясложная история в видео могла убить всю красоту песни. По этой причине былопринято решение все упростить: в кадре оставили только главных героев,проживающих чувства друг к другу.Стоит отметить, что 56-летняя ЕленаВоробей не торопится делиться секретами личной жизни. Женщина пояснила, чтобоится разрушений, происходящих чаще всего после огласки подобной информации.Не исключено, что артистка на пороге большой и чистой любви. Поклонникиотмечают, что женщина посвежела, похорошела и даже заметно похудела. Напомним, что от первого брака упевицы есть дочь. Сейчас девушке уже 20 лет.